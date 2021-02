Mobilité: la voiture de société toujours grande gagnante face au vélo

En 2020, un employé sur cinq disposait d'une voiture de société, soit 25% de plus qu'en 2015.

En 2020, un travailleur sur trois s'est rendu au travail à vélo , parfois en combinaison avec un autre moyen de transport, et 14,6% ont enfourché leur vélo chaque fois qu'ils devaient se rendre au travail. L'utilisation du vélo a ainsi augmenté de 9,1% par rapport à 2019. Les vélos électriques, la réalisation d'infrastructures cyclistes et la crise sanitaire expliquent sans doute ce regain de popularité de la "petite reine".

Les transports en commun délaissés

La voiture reste toutefois le premier mode de déplacement domicile-travail. Un employé du secteur privé sur cinq dispose d'une voiture de société. C'est 5,5% de plus qu'en 2019 et même 25% de plus qu'il y a cinq ans. Presque huit déplacements domicile-lieu de travail sur 10 (78,3%) ont été effectués (au moins en partie) avec une voiture privée ou de société en 2020. En 2019, ce pourcentage s'élevait à 77,5%, selon Acerta.