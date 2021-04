"Mon état civil est clair, je suis célibataire"

La nomination par le MR de Géraldine Demaret à la présidence de la Loterie nationale annoncée par L'Echo suscite moult commentaires sur les réseaux sociaux. On y accuse volontiers Georges-Louis Bouchez d'avoir fait preuve de népotisme en propulsant ainsi sa belle-sœur pour les uns, la sœur de sa compagne ou de sa copine pour les autres. L'affaire a fait l'objet de deux articles signés du Vif et de la DH et prend en proportions. "C’est compliqué d’avoir une belle-sœur quand on n'est pas marié et qu’on vit seul", réagit le patron du MR.