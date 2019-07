Muriel Targnion (PS) sera-t-elle sauvée par Ecolo?

Toujours prêts à dégainer sur le dossier Publifin, les verts sont très discrets sur la nomination de Muriel Targnion (PS) et sa rémunération annuelle.

Critiquée depuis quelques jours pour sa nomination comme conseillère chez Luminus et la rémunération de 30.000 euros bruts par an qu’elle touchera pour exercer cette fonction, la bourgmestre de Verviers Muriel Targon se défend d’agir dans l’illégalité.

Si c’est vrai, cette nomination n’en reste pas moins maladroite. Alors que le scandale Enodia (ex-Publifin) continue à avoir des incidences en Wallonie sur la façon de gérer l’intercommunale liégeoise, cette nomination hautement rémunérée fait revivre les vieux démons wallons. Certains font d’ailleurs un parallèle entre les comités de secteur de Publifin où des personnes étaient payées sans devoir justifier un éventuel travail et ce nouveau poste de conseillère chez Luminus suspendu après le scandale Publifin. "Le problème de Madame Targnion, c’est qu’elle ne voit pas qu’il y a un problème. Elle aurait dû comprendre que cela n’allait pas. L’image que l’on donne, c’est qu’on prend le pognon et le pouvoir là où il est", jette un cador du parti socialiste.

Si Muriel Targnion est flinguée par certains de ses camarades socialistes, on s’étonne plus du silence d’Ecolo. Toujours prompts à dégainer sur le dossier Publifin, les verts sont restés très discrets ces derniers jours. La tête dans ses coquelicots, Ecolo doit sans doute préférer laisser le PS se dépatouiller en interne plutôt que de dézinguer le parti avec lequel il négocie un accord gouvernemental en Wallonie et à Bruxelles.