Myria: "La traite des êtres humains doit redevenir une priorité en Belgique"

En Belgique, environ 23.000 personnes seraient victimes d'exploitation économique. En 2018, à peine 158 cas ont été pris en charge par les services compétents par manque d'informations et de moyens. Myria, le Centre fédéral Migration appelle les autorités à accroître les moyens financiers consacrés à la lutte contre ce crime.

Ouvriers de l'Est sous-payés, mineures prostituées de force. Invisible et silencieuse , la traite des êtres humains est une réalité en Belgique. Un crime difficile à déceler.

"Par traite des êtres humains, on entend le recrutement de Belges ou d'étrangers, aux fins de les exploiter . À ne pas confondre avec le trafic d'êtres humains, qui concerne le transport clandestin de migrants", explique Patricia Le Cocq , experte auprès de Myria.

Pag-Asa fournit une assistance "all inclusive" à ceux qui trouvent la force de sortir de l'anonymat, d'aller en justice et de se reconstruire. "Le processus prend entre 3 et 5 ans", ajoute-t-elle.