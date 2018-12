Rétro 2018: Voici les mythes et réalités de l'immigration en Belgique

Chronique d’une année de feu et de fureur autour du thème de l’immigration, jusqu’au départ de l’icône Theo Francken. Beaucoup de bruit pour rien?

Toute l’année, depuis son sauvetage par Bart De Wever jusqu’à sa récente démission, Theo Francken a été au centre de débats houleux. Et pourtant, les chiffres montrent que la Belgique respecte les standards européens. Et démontrent une fois de plus, en creux, à quel point le sujet de l’immigration prend une importance disproportionnée dans l’opinion publique...