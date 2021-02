Négociations salariales: la FGTB montre les crocs

Face au blocage des négociations salariales avec le patronat, le syndicat socialiste vient de déposer un préavis destiné à couvrir des actions dans un certain nombre d'entreprises le 12 février. Ces actions prendront la forme d'assemblées du personnel, limitées à 100 personnes compte tenu du contexte sanitaire, a expliqué le président de la FGTB, Thierry Bodson. Les autres syndicats (CSC et CGSLB) pourraient également introduire des préavis, via leurs centrales, dans les prochains jours, a-t-il précisé.