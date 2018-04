Nos adolescents sont-ils surmédicamentés?

Une étude réalisée par les Mutualités libres indique qu’en 2016, plus d’un adolescent sur deux (56%) a eu recours à un médicament sur prescription.

Les jeunes Belges sont de grands consommateurs de médicaments – en tout cas ceux qui se délivrent via prescription et ouvrent la voie à un remboursement. Le constat a été posé par Eurostat, sur la base de chiffres datant de 2014, dernières données disponibles. Et que dit-il exactement? Que c’est en Belgique que l’on trouve la plus grande proportion de jeunes (15 à 24 ans) consommateurs de médicaments sur prescription, et ce juste derrière l’Islande. "Le score de la Belgique est 1,5 fois supérieur à celui de pays voisins, comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, relève Güngör Karakaya, économiste de la santé au sein des Mutualités libres. Alors que les adolescents belges ne sont pas spécialement en moins bonne santé."

Mutualités libres qui ont voulu savoir si cette conclusion pouvait également être tirée de leurs données. C’est pourquoi elles se sont penchées sur les remboursements de prestations de soins de santé des crus 2013 et 2016. Dans leur viseur, "un groupe d’âge rarement étudié en tant que tel", à savoir les 12-18 ans. Que l’on va rassembler sous le vocable d’adolescents. En 2016, ils étaient 198.477 à être affiliés aux Mutualités libres, contre 192.764 en 2013.

Qu’observe-t-on? Que, chaque année, quelque 56% des adolescents ingurgitent des médicaments remboursés par l’assurance obligatoire (56% en 2013 et 55,4% en 2016). Si le nombre moyen de médicaments différents utilisés n’a guère augmenté (3,38 en 2013 et 3,4 en 2016), le volume de "petites pilules" consommées a, par contre, bondi, grimpant de 12,4% en 3 ans.

"Difficultés de l’existence"

Reste à savoir de quelles petites pilules il est question. La première place du podium est occupée par les antibiotiques, en léger recul. En 2016, 30% des 12-18 ans y ont eu recours (31,4% en 2013), pour une durée moyenne de 23,3 jours. Viennent ensuite les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l’Ibuprofen. En moyenne, relève l’étude effectuée par Güngör Karakaya, 19,1% des adolescents s’en sont vu prescrire pour une durée de 20,1 jours. Suivent les antihistaminiques utilisés dans le traitement de l’allergie, de l’urticaire ou encore le rhume des foins (9,6% pour 98,1 jours) et les antiasthmatiques (7,3% pour 69,9 jours).

"On peut s’interroger sur la banalisation du recours aux médicaments." Les mutualités libres

Dans cette longue liste, on retrouve également des psychostimulants (1,9% pour 191,3 jours) – utilisés notamment pour les troubles de l’attention –, des antidépresseurs (1,1% pour 169 jours) ou encore des antiacnéiques (1,8% pour 87,2 jours).

"Plus d’un jeune Belge sur deux consomme donc au moins un médicament par an, conclut l’étude. Un chiffre qui ne recouvre que les médicaments prescrits et remboursés, ce qui laisse présager que le nombre réel d’adolescents sous médication est bien plus important encore." Et d’y voir une "tendance très contemporaine" à "médicaliser les difficultés de l’existence, particulièrement aiguës pendant l’adolescence", ainsi qu’une "faible tolérance face aux douleurs du quotidien".