Nos entreprises prennent au sérieux la cybercriminalité

La cybercriminalité, le détournement d’actifs et la fraude commise par les consommateurs constituent le top 3 des fraudes les plus fréquentes subies par les entreprises en Belgique.

Cette augmentation de 20% du nombre d’entreprises victimes doit toutefois être considérée avec une certaine précaution. "Ce que l’enquête montre, c’est que l’on comprend beaucoup mieux la nature des fraudes et où elles se déroulent, explique Rudy Hoskens, responsable du département antifraude chez PwC. C’est particulièrement vrai à propos de la cybercriminalité, où l’on observe une meilleure compréhension des problèmes ainsi qu’un investissement plus important dans les contrôles et les mesures de prévention."