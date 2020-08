Nos libertés ont un prix

"Si nous rencontrons des jeunes qui correspondent au profil de ceux qui se sont déchaînés hier, nous les arrêterons et les renverrons chez eux." Lâchée par un policier devant une caméra de la VRT, au lendemain de la bagarre sur une plage de Blankenberge, cette phrase fleurait bon le délit de sale gueule. De quel profil parlait le policier? Ethnique? Ou simplement comportemental? Et dans ce dernier cas, sur quelle base justifiera-t-il ses décisions? Ces questions restent ouvertes. Tout comme celle de la responsabilité des autorités locales dans ce dérapage verbal.

Une question pourtant brûlante alors que beaucoup s’interrogent de plus en plus sur les atteintes répétées aux libertés individuelles. Port du masque obligatoire dans l’espace public, couvre-feu dans certaines villes, identité aux restaurants, formulaire pour les voyageurs… Le tout assorti de sanctions pour les récalcitrants. Et voilà donc que les événements de Blankenberge poussent les édiles communaux de la Côte à juguler l’afflux de touristes sur leurs plages, voire, à Knokke, à interdire les visiteurs d’un jour. Voire même, on le voit, à les "profiler".