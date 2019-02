Nos soins de santé dans le top 5 en Europe

Notre pays se classe en 5e position sur un panel de 35 pays européens. Seuls la Suisse, les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark font mieux.

Les soins de santé belges sont parmi les meilleurs d'Europe. C'est ce qui ressort du rapport annuel du think thank suédois, Health Consumer Powerhouse (HCP), publié dans "Het Laatste Nieuws". Depuis 2005, le HCP étudie chaque année les soins octroyés dans 35 pays européens. En 2018, la Belgique se classait en 5e position avec un score global de 84,9% derrière la Suisse (89,3%), les Pays-Bas (88,3%), la Norvège (85,7%) et le Danemark (85,5%). En 2017, la Belgique s'affichait en 8e position, contre la 4e un an auparavant.

Que salue-t-on en Belgique?

→ L'accès aux soins de santé: Le rapport note que peu de pays permettent aux patients d'avoir aussi rapidement accès à des soins. Notre pays recueille donc un score de 94% le propulsant en 2e place du classement de 35 pays. Depuis des années, c'est là notre point fort. Appelée à réagir à ces résultats, la ministre de la Santé, Maggie De Block, affirme que c'est un point dont le Belge a peu conscience. Et cette rapidité dépasse le médecin généraliste. Elle se traduit aussi dans la prise de rendez-vous pour des examens comme des scanners, des traitements de cancer... La seule ombre au tableau réside dans les listes d'attente pour les traitements psychologiques. Obtenir un rendez-vous chez un psychiatre pédiatrique est plus long que dans d'autres pays.

"Par rapport à l'étranger, nous sommes rapidement soignés et pris en charge. C'est quelque chose dont nous pouvons être fiers."

→ L'efficacité des traitements contre le cancer: La Belgique connaît un des plus hauts taux de survie à des maladies cancéreuses. Il est de 70%, soit loin devant des pays comme la France, l'Espagne, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Seuls cinq pays font mieux que nous.

Si la Belgique se situe dans le peloton de tête européen, l'étude pointe cependant pas mal d'améliorations possibles en la matière. Nous sommes dans le groupe moyen concernant:

• les suicides

• la mortalité infantile

• les chances de survivre à une attaque cardiaque

Enfin, autre point défavorable: les maladies nosocomiales. Trop d'infections se répandent encore au sein d'hôpitaux. La ministre a ainsi lancé ces dernières années une campagne sur l'hygiène des mains dans les centres hospitaliers, mais les effets ne se font pas encore sentir.

→ La prévention: Rendre un système de santé performant passe aussi par la prévention. Et malheureusement force est de constater qu'aucun pays n'excelle dans ce secteur. La Belgique se place toutefois parmi les meilleurs élèves. Elle occupe la 5e place avec 84%. Un score obtenu par une belle performance dans la lutte contre le tabac et la vaccination des enfants. Plus de 97% de nos enfants sont vaccinés et les ventes de cigarettes sont à un taux des plus bas.

La donne est différente en matière de consommation d'alcool: Le Belge consomme en moyenne 16 litres d'alcool par an. Vingt-sept pays font mieux que nous. Le Belge semble aussi beaucoup moins enclin à bouger. Enfin, nous enregistrons encore beaucoup trop de morts sur nos routes.

→ Les droits des patients: Le rapport HCP indique que les patients belges bénéficient de suffisamment d'informations. Pourtant nous n'atteignons que la 14e place avec un score de 90%. L'essentiel du problème en Belgique réside dans le manque de sites internet centraux, de centrales téléphoniques où les patients peuvent directement poser des questions. "Le SPF Santé travaille actuellement à l'élaboration d'un contact center commun aux patients et aux professionnels de la santé. Ce centre devrait être opérationnel en 2020", indique la ministre.

→ Les coûts des soins de santé: L'offre des soins de santé est excellente et très financée par des moyens publics. Nous obtenons d'excellents résultats en matière de prise en charge des personnes âgées, de transplantation de foie, d'opérations oculaires, soins dentaires. Chez nous, il n'est par ailleurs pas question de réseau de soins de santé alternatifs payés au noir. Les choses pourraient cependant être plus positives encore si les patients ne devaient pas contribuer aux frais de leurs opérations et de leurs traitements. Un patient belge paie en moyenne 22% des coûts médicaux; un taux réduit entre 15 et 20% en Norvège, Tchéquie, Pays-Bas et Danemark.

→ Consommation de médicaments: Signalons toutefois que sur ce point, le HCP dispose de peu de données actualisées. Les résultats sont donc axés sur les chiffres de 2013 et 2014. À l'époque nous étions parmi les cancres de la classe (13e position avec 72%). La ministre indique que des efforts ont été faits entre temps se marquant par une nette réduction de la consommation de médicaments. Autre point soulevé: les délais encore trop élevés pour obtenir en Belgique une approbation pour le remboursement de médicaments.