"Nous sommes bien moins soutenus qu'ailleurs en Europe": le cri des organisateurs de foires

Annulations, reports ou transformation en événements digitaux, les organisateurs de foires et autres expositions sont à la peine. "Sur un an, nous aurons perdu 99% de nos revenus", indique Jean Vandamme de Tour et Taxis. La salle bruxelloise n'est pas la seule impactée. Au Wex de Marche-en-Famenne, qui enregistre 70 à 80% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, l'année pourrait être sauvée. Mais son directeur l'affirme, si cette paralysie se poursuit, les revenus reculeront de 80 à 95%. EasyFairs, qui gère en Belgique le Namur Expo, le Flanders Expo, l'Antwerp Expo et le Nekkerhal (Malines), chiffre déjà à 95% la chute de son chiffre d'affaires annuel.