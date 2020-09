Nouveau coup dur pour les Belges qui détiennent des SCI françaises

Les ménages belges possèdent plus de 55.000 résidences secondaires en France. Souvent, l’immeuble est logé dans une société civile immobilière (SCI) française. La SCI exerce une véritable fascination chez les habitants du Royaume. Si son fonctionnement est simple , elle reste un instrument juridique idéal pour mettre en place une planification patrimoniale et successorale, éviter les inconvénients d’une indivision… Les SCI ne sont toutefois pas des outils d’optimisation fiscale . Que du contraire!

Fin de l’exonération fiscale sur la plus-value

Il était ainsi généralement admis que c’était la Belgique (et non la France) qui avait le pouvoir de taxer la plus-value sur le fondement de l’article 18 de la CPDI, suivant lequel les revenus non visés par un article spécifique de la CPDI sont imposables dans l’État de résidence du contribuable. Or, en Belgique, la plus-value sur actions est exonérée dès lors que l’opération relève de la gestion normale du patrimoine privé.