Nouveau record historique de température

Le Rhin presque asséché

Véritable colonne vertébrale du transport fluvial de marchandises en Europe occidentale, le Rhin risque à nouveau l’assèchement. À Kaub, un point de repère clé situé près de Francfort, le niveau de l’eau a baissé de moitié (à 1,5 mètre) en moins d’un mois. En cause, la vague de chaleur actuelle bien sûr, mais pas seulement. L’an dernier déjà, le fleuve long de 1.233 km reliant Bâle à Rotterdam en traversant l’Allemagne et en longeant la France avait souffert de la sécheresse et de la fonte des glaciers, rendant le passage des barges industrielles impossible. Si le niveau de l’eau descend une nouvelle fois sous les 50 centimètres, le fleuve sera considéré comme impraticable et le trafic fluvial s’en trouvera interrompu avec des conséquences désastreuses sur l’économie allemande (et européenne) et sur les entreprises dépendantes du cours d’eau. Côté belge, le Port d’Anvers estime que le niveau d’eau devrait descendre sous 1,40 mètre dès ce matin, provoquant ainsi une baisse significative du trafic fluvial et surtout une diminution des volumes transportés par bateau. A Liège, troisième port intérieur européen, l’impact est moins visible, si ce n’est positif tant la récupération du trafic par camions venu d’Allemagne peut s’avérer lucrative pour la cité ardente. Par ailleurs, le basculement inévitable vers la voie terrestre auquel devront se soumettre de nombreuses entreprises s’accompagnera d’une hausse des coûts de transport. Craignant une période étendue d’assèchement du Rhin, similaire à celle rencontrée en 2018 (d’août à décembre), les sociétés les plus dépendantes du fleuve, comme BASF ou Bayer, vont devoir adapter leurs chaînes d’approvisionnement afin de limiter les risques.