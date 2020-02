Nouveau retour à la case Palais

Ce ne sont pourtant pas les idées qui manquent...

Quelles sont les coalitions qui restent possibles ou ne serait-ce qu'envisageables à l'échelon fédéral? La réponse à cette question donne la teneur de la difficulté de la tâche des informateurs qui se sont succédé. On peut répondre qu'une foultitude de coalitions sont numériquement composables. Mais qu'aucune n'a assez d'avantages pour s'imposer facilement.

Voici les panachés les plus souvent cités pour un parlement qui compte 150 sièges (avec 89 parlementaires pour la Flandre et 61 pour le rôle francophone):

· la bourguignonne: PS - N-VA - MR - Open Vld; 78 sièges. Reste à trouver un terrain d'entente entre les socialistes francophones et les nationalistes flamands. Si ceci se décoinçait, tout ce décoincerait.

· l'arc-en-ciel: PS - sp.a - MR - Open Vld - Ecolo - Groen; 75 sièges. Depuis l'exclusion d'Emir Kir du PS, ce modèle-ci a perdu sa majorité et aurait besoin d'un appui pour s'imposer.

· la Vivaldi: PS - sp.a - MR - Open Vld - Ecolo - Groen - CD&V; 88 sièges. Le souci? Le CD&V qui ne semble pas vouloir lâcher la N-VA.

· la coalition miroir: PS - N-VA - MR - Open Vld - Ecolo - CD&V; 95 sièges. Large majorité générale et majorité dans chaque camp linguistique. Mais il faut toujours forcer l'amour entre PS et N-VA et composer avec le fait que ni le CD&V ni le PS, ni Ecolo n'aura avec lui son copain de l'autre côté de la frontière. Quel genre de programme peut-on composer ainsi? Sans compter qu'Ecolo et Groen forment un seul groupe parlementaire à la Chambre.

· les Diables rouges: PS - s.pa - N-VA - MR - CD&V; 79 sièges. Toujours ce foutu mariage entre la N-VA et le PS. Et le MR devrait lâcher l'Open Vld.

· la coalition 77: PS - sp.a - MR - Open Vld - Ecolo - Groen - DéFI; 77 sièges. On entre ici dans le souci des partis flamands (30 sièges) qui ne seraient pas majoritaires dans leur groupe linguistique.

· la coalition 80: PS - sp.a - MR - Open Vld - Ecolo - Groen - cdH; 80 sièges. Les partis flamands seraient particulièrement déforcés dans un tel attelage: 30 membres contre 50 pour les francophones. Et minoritaires au sein de leur groupe linguistique.

Il existe d'autres possibilités bien sûr, mais qui se heurtent à des problèmes semblant encore plus insurmontables que ceux-ci...