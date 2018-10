Nouveaux éléments dans l'enquête sur les tueries du Brabant

La police fédérale a lancé mardi soir un nouvel appel à témoins concernant l'enquête sur les tueries du Brabant, à la suite de la diffusion des émissions "Indices" et "Faroek" sur RTL-TVi et VTM.

Trois faits précis sont mis en lumière: • le vol d'une Golf rouge - qui sera ensuite repeinte en noir - lors d'une attaque dans un restaurant à Ohain • le fait que l'un des participants à la tuerie de Beersel avait une tache de vin ou de naissance dans la nuque • la disparition d'un sac découvert dans le canal à Ronquières et qui aurait pu contenir des armes.

"Quatre jours plus tard, le jeudi 6 octobre 1983, vers 14h00, cette même Golf a été aperçue dans le parking Renault situé rue de Fer à Namur. La Golf portait toujours l'immatriculation FGK 991 mais avait été repeinte en noire", précise la police.

Les enquêteurs sont à la recherche d'informations sur la personne qui aurait repeint cette Golf entre le 2 et le 6 octobre 1983. Cette personne pourrait peut-être se trouver dans la région de Namur, selon l'avis de recherche.

Lors de cette attaque, l'un des auteurs présentait une tache de naissance ou une tache de vin au niveau de la nuque. Celle-ci était allongée et mesurait entre 3 et 5 cm. L'auteur était de grande taille: il mesurait entre 1m85 et 1m90.