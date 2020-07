Nouvel appel du Roi pour un gouvernement

Le courage des Belges

Le Roi a alors souligné les aspects positifs de notre société qui étaient ressortis ces derniers mois. Entraide et souci de l'autre, avec un accent sur le personnel soignant et les enseignants. "C'est la Belgique toute entière qui a montré courage et créativité. " La collaboration entre différentes sphères (experts, monde politique...) a permis au Roi de rappeler "combien peut être fructueuse la relation entre les différents niveaux de pouvoirs de notre pays. Poursuivons sur cette belle dynamique. "

"Nous ne réussirons qu'en dépassant nos propres horizons et en montrant courage et audace."

Embrayant sur la situation politique, Philippe a indiqué que l'occasion était unique pour "repenser notre économie et notre société". "Nous avons fait la preuve que nous pouvons agir et décider rapidement ensemble." Invoquant l'urgence - "Il y a des moments où l'histoire n'attend pas" -, il a insisté: "Le pays réclame maintenant tout entier un gouvernement résolu et stable. Ne le décevons pas. Nous ne réussirons qu'en dépassant nos propres horizons et en montrant courage et audace."