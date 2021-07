Nouvelles précipitations en région liégeoise : les yeux sont tournés vers la Vesdre

Tous les services , protection civile, pompiers, armée, centres d'accueil et bus, ont été mis en état d'alerte et sont prêts à réagir , selon Hervé Jamar. Un plan de prévisibilité d'évacuation a ainsi été mis en place, a annoncé le gouverneur au micro de RTL TVI. "L' évacuation n'est pas exclue , mais je ne pense pas qu'elle devra avoir lieu de manière importante", a-t-il ajouté.

La crainte d'assister à de nouvelles inondations est réelle. Dans les communes les plus sinistrées, il n'y a plus d'égouts ou d'avaloirs, les berges et les murs de protection ont été abîmés, des ponts sont inutilisables. À l'heure actuelle, il est surtout question d'orages et débordements localisés, précise ainsi le centre national de crise. "On a les yeux surtout tournés vers la Vesdre où le système d'égouttage a été fort endommagé par les dernières crues", explique son porte-parole.