Olivier Maingain : "Il faut dissoudre Publifin"

"Pour l'instant, personne n'ose mettre Monsieur Moreau à la porte et les trois partis tournent autour du sujet. J'avais pourtant retenu que le CDH ne supportait pas qu'il reste en place... On ne peut pas éradiquer les dysfonctionnements sans mettre fin au statut d'Intercommunale de Publifin, et c'est possible", a déclaré Maingain.