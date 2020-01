Olivier Symon: "Il faut oser sortir de ces prisons dorées"

Il voit juste. À peine diplômé, il obtient un premier poste d’analyste financier chez Bain & Company, au dernier étage de la tour du numéro 326 de l’avenue Louise. "J’avais 24 ans. J’en ai pris plein la vue. Tout était attractif: le salaire, les bonus, les voyages… J’ai bossé dans un super environnement de travail. Un environnement tellement incroyable qu’on a dû mal à s’en détacher." Une sorte de prison dorée bien pensée pour "éviter que leurs employés ne partent chez McKinsey ou BCG." Mais trois ans et demi plus tard, il claque la porte. Et il enchaîne les boîtes: chez GSK d’abord avant d’atterrir en juillet dernier chez Alpega, un important concepteur de logiciels de logistique dans le monde. "C’est là que l’enfer a commencé" . Là aussi que sa vie professionnelle a basculé.

Quelques jours plus tard, il accompagne sa femme enseignante dans une école de discrimination positive. "J’ai eu un chouette échange avec les enfants. Je leur ai notamment demandé ce qu’ils voulaient faire plus tard. Certains m’ont répondu: comptable. Je leur ai expliqué mon profil, mon parcours et ces prisons dorées." Cet épisode va lui permettre de voler de ses propres ailes. Il postule chez Teach For Belgium, une ASBL qui recrute divers profils pour se lancer dans l’enseignement qui lutte contre les inégalités. Il suit une formation et, quatre semaines plus tard, en septembre dernier, il vit sa première rentrée des classes au collège jésuite Matteo Ricci. "Aujourd’hui, j’aime ce que je fais. Et pourtant, je bosse plus que dans le privé et je gagne 900 euros net de moins."