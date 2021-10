Olivier Willocx, consul honoraire du Kazakhstan

Le CEO de Beci, la chambre du commerce de la Région bruxelloise, vient d'être nommé consul honoraire de la république du Kazakhstan. Olivier Willocx confirme sans commenter. Il intègre ainsi un pool qui devrait bientôt compter une demi-douzaine de consuls honoraires belges choisis par le pays d'Asie centrale, apprend L'Echo. Cette mission exercée à titre gratuit avec l'aval des Affaires étrangères consiste à faciliter les contacts économiques entre les entreprises et les représentations diplomatiques des deux États et assurer une aide aux ressortissants kazakhs en difficulté sur le sol belge.

Chez nous, cette république d'Asie centrale sent le soufre. Outre le caractère dictatorial du régime incarné longtemps par l'ex-président Nazarbaïev, l'affaire du Kazakhgate a parfumé de corruption l'actualité belge. Entre une histoire de commission occulte datant des années 1990 et la vente par la France d'hélicoptères, éclatèrent la naturalisation polémique d'un certain Patok Chodiev et le lobby présumé exercé par certaines personnalités belges pour permettre à des hommes d'affaires kazakhs de bénéficier d'une transaction pénale. Complexe, l'imbroglio avait terni la fin de carrière de feu Armand De Decker (MR).