Thomas Renard, chercheur au Royal Egmont Institute for Internal Relations, estime que la menace terroriste s'est affaiblie en Europe, et en Belgique, mais qu'elle n'est pas inexistante. Elle se terre notamment dans nos prisons.

Où en est la menace terroriste en Belgique?

En janvier dernier, l’OCAM a baissé sa menace d’un cran (à 2 sur une échelle de 4, ndlr) en se basant sur plusieurs critères d’évaluation. On a par exemple assisté à un net recul territorial de l’Etat islamique (EI) qui ne contrôle quasi plus de territoire en Syrie et en Irak. Son département des opérations extérieures, qui planifiait les attentats en Europe, a été décimé. On ne sait pas non plus de quels contacts l’EI dispose encore exactement en Europe et en Belgique. On voit aussi que sa capacité d’inspiration, de nuisance a fortement diminué. En outre, les services de police et de renseignement belges ont reçu moins d’informations sur des projets d’attentats. Cela étant, on a encore un terreau djihadiste en Belgique. On a un contingent de personnes radicalisées et de "returnees". Ce qui fait que même si le niveau de la menace a baissé par rapport à l’époque des attentats, il reste supérieur à ce que l’on a connu dans les années 90 et 2000.

L’acte de ce mardi matin à Liège était sans doute improvisé.

Il reste donc des cellules dormantes chez nous…

Oui et cela rend les services de sécurité et de renseignements européens et belges nerveux. L’acte de ce mardi matin à Liège était sans doute improvisé. Si ces cellules entrent en action, on peut s’attendre à une attaque de plus grande ampleur. On est entré dans une phase où la menace est plus faible, mais pas inexistante. Et elle pourrait à nouveau augmenter à la moindre étincelle qu’il s’agisse d’un nouvel élément géopolitique ou d’un regain de force de la part du leadership de l’EI, d’Al-Qaïda ou d’un autre groupe terroriste auquel des cellules belges pourraient se greffer. D’où l’importance de lutter contre la radicalisation, y compris avec les personnes qui ont été radicalisées.

Voit-on encore revenir des ressortissants belges partis combattre avec l'EI?

On a comptabilisé très peu de "returnees" depuis le début de l’année. Il doit y en avoir eu deux ou trois. Mais on sait qu’il reste des combattants très mobiles en Syrie et en Irak. Ils pourraient essayer de rentrer via des routes non conventionnelles, en se fondant par exemple parmi les réfugiés. Il faut être vigilent par rapport à cela.

L'auteur de l'attaque à Liège aurait pu être radicalisé en prison. Quelle est l'ampleur du phénomène de radicalisation dans les prisons?

Il faut distinguer quatre catégories de personnes radicalisées: les "returnees", les personnes qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme mais ne sont pas des combattants, des personnes condamnées pour des faits de droits commun mais qui étaient fichées pour radicalisation, et des prisonniers de droit commun qui se sont radicalisés en prison. Cela étant, il ne faut pas croire qu’une majorité des prisonniers sont aujourd’hui radicalisés.

Il y a une difficulté liée au fait que les "returnees" sont généralement condamnés à des peines allant de 3 à 5 ans, mais que leur détention est plus courte que cela lorsque l’on prend en compte le temps qu’ils ont passé en préventive et le fait qu’ils peuvent sortir en conditionnelle.

Comment des prisonniers de droit commun tombent-ils dans le piège de la radicalisation?

Certains individus qui sont liés à des organisations terroristes font du prosélytisme en prison où ils cherchent à recruter des petits délinquants. Mais il y existe aussi un autre phénomène qui est moins connu. Il s'agit d'une sorte de sous-culture selon laquelle, à leur arrivée derrière les barreaux, certains individus vont se chercher un groupe référent qui leur apportera du confort -sous la forme d’un GSM, de cigarettes, de drogues- et une certaine sécurité. Et pour le moment, les djihadistes sont l'un des groupes référents les plus puissants que l’on puisse trouver en prison. Reste à voir dans quelle mesure les individus qui se sont rapprochés d'eux l’ont fait par pure opportunisme, ou si cela peut déboucher sur un partenariat de longue durée une fois qu’ils sont sortis de prison.

Que font les autorités belges pour faire face à cette radicalisation en prison?

Dès 2015, elles ont augmenté le rôle de supervision de la Sûreté de l’Etat dans les prisons. Elles ont également mis sur pied une Cellule extrémisme, la CelEx, au sein de la Direction générale des établissements pénitentiaires. Cette cellule est en contact permanent avec les services de psychologie sociale et administratifs pénitentiaires. Son rôle est de mesurer le degré de radicalisation et de dangerosité des prisonniers avec pour objectif de créer le régime carcéral le plus adapté. Mais, du coup, on opte souvent pour le régime le plus strict dès que quelqu'un est considéré comme radicalisé, celui qui prévoit des fouilles plus poussées et le recours à l’isolement.

Ne risque-t-on pas, dès lors, de voir dans certains cas des gens se radicaliser davantage?

En effet, cela peut arriver. Se pose également la question de la légalité de telles mesures. Quelle capacité ont les détenus qui y sont soumis de faire appel à cette décision, par exemple? Il y a également peu de transparence concernant le mécanisme qui permet à un détenu qui a été soumis à ce régime plus strict d’en sortir à un certain moment.

Et qu'est-ce qui se fait au niveau de la prévention?

En 2017, les autorités ont mis sur place un système d’accompagnement individualisé pour aider les personnes radicalisées à sortir de cette trajectoire de violence. L’idée était de commencer ce travail en prison. Il y a cependant une difficulté liée au fait que les "returnees" sont généralement condamnés à des peines allant de 3 à 5 ans, mais que leur détention est plus courte que cela lorsque l’on prend en compte le temps qu’ils ont passé en préventive et le fait qu’ils peuvent sortir en conditionnelle. Du coup la fenêtre d’opportunité est assez courte.

En outre, il faut s’assurer du suivi de ce qui a été entamé en prison une fois que les personnes sont libérées, que ce soit via les services de prévention à l’échelon local ou le Centre d'Aide et de Prise en Charge des Personnes concernées par tout Radicalisme et Extrémisme menant à la Violence (CAPREV) au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quel rôle la Grande mosquée de Bruxelles a-t-elle pu jouer dans la radicalisation de Belges partis combattre ou non?