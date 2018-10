On cherche des candidats à la direction de l'Autorité belge de la concurrence

C’est plus tôt que prévu, puisqu’en 2013, lors de l’installation du nouveau régulateur qui avait succédé au Conseil de la concurrence, les dirigeants avaient été nommés pour six ans: logiquement, on aurait dû initier la recherche de candidats dans le courant de l’an prochain, puisque les mandats arriveront à échéance en septembre 2019.