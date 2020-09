On licencie moins en cette période de crise sanitaire

Les licenciements plus souvent le fait des employeurs

Bien que les ruptures de contrat diminuent depuis plusieurs mois, Acerta constate que de plus en plus d'employeurs en sont eux-mêmes à l'origine. Avant la crise, les ruptures de contrat étaient plus souvent l'initiative du travailleur. Cette nouvelle tendance s'explique par la frilosité qu'ont les travailleurs de rompre leur contrat de travail en cette période, affirme Amandine Boseret. "Les travailleurs vont davantage privilégier la sécurité de l'emploi. Ils se disent qu'ils peuvent s'estimer heureux d'avoir un contrat qui court encore. On observe un réel changement de mentalité à ce niveau-là." Trois ruptures de contrat sur dix sont désormais forcées, tandis qu'une sur trois se fait encore d'un commun accord.