On ne pourra pas sauver toutes les entreprises. Il va falloir faire des choix. Et les assumer. Pour mieux aider celles qui peuvent encore être sauvées.

Discutant des conséquences socio-économiques de la crise sanitaire, un de nos interlocuteurs très impliqué dans l’aide aux entreprises évoquait récemment la médecine de guerre, celle qui force les médecins montés au front à trier les malades en fonction de la gravité de leurs blessures. À gauche, ceux que l’on va tenter de sauver; à droite, les autres.

"Toutes les sociétés ne pourront pas être sauvées." Tom Dechaene Directeur à la Banque nationale de Belgique

Un an après le début de la pandémie, nous en sommes là. Il va falloir faire le sale boulot, trier les blessés. C’est obligatoire. Tom Dechaene, reconduit pour un deuxième mandat de directeur à la Banque nationale, ne dit rien d’autre. "Toutes les sociétés ne pourront pas être sauvées", déclarait-il à l’Echo, cette semaine. Et, ajoutait-il, les banques devront faire le "sale boulot" de distinction entre les entreprises qu’elles soutiendront et les autres.

En son temps, Marc Raisière, le CEO de Belfius, ne disait pas autre chose à propos de l’horeca. Cela lui avait valu une volée de bois vert, mais le patron de la banque, même s’il n’était pas le mieux placé pour s’exprimer, n’avait pas tout à fait tort.

Voilà donc où nous en sommes. Le moratoire sur les faillites a vécu, le gouvernement planche sur un nouveau régime de réorganisation judiciaire et les autorités tentent de contenter les uns et les autres à coups d’aides et de subsides qui ne seront, de toute façon, jamais satisfaisants pour tout le monde.

C’est ici qu’il va falloir trier, car il n’y a pas assez de bouées pour tout le monde. Accorder des aides aux entreprises qui peuvent être sauvées, sur base de critères objectifs, quantifiables, vérifiables.

Les mesures générales ont fait leur temps. Il va falloir changer de stratégie et accepter cette vérité crue. La Covid-19 laissera des traces, des entreprises ne s’en relèveront pas. Cette crise est peut-être l’occasion d’un renouveau, d’un rebond. Certains ont pu se réinventer et poursuivre l’aventure, plus forts qu’hier. Ils continueront à tracer leur sillon sans que l’on doive s’occuper d’eux. D’autres bouchent les trous comme ils peuvent et ne cessent d’écoper. Ils sont à deux doigts de couler, mais il est temps encore de les sauver, de leur jeter la bouée avant qu’ils ne touchent le fond.