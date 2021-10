On pourra dormir une heure de plus dimanche

Dans la nuit du 30 au 31 octobre, on passe à l’heure d’hiver. À 3 heures du matin, il sera en fait 2 heures.

En 2018, la Commission européenne avait proposé d'utiliser la même heure toute l'année . Et d'après les sondages, l'idée avait convaincu de nombreux Européens. Les États membres ont toutefois échoué à se mettre d'accord sur le fuseau horaire à supprimer et la proposition a donc été mise de côté.

Pas de suppression en vue

Pour rappel, la Belgique applique le système de l'heure d'été et de l'heure d'hiver depuis 1977. Le principal objectif était que les gens profitent plus longtemps de la lumière du jour et, ainsi, économisent de l'énergie.