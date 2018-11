On respire mal à Bruxelles et Anvers

Bruxelles et Anvers figurent très bas au classement européen de développement durable établi par Arcadis. En cause, une mobilité problématique et une qualité de l’air qui laisse à désirer. Autant de handicaps qui ne contrebalancent pas les réels atouts comme l’accès aux soins de santé, la qualité de l’enseignement ou les faibles inégalités.

Bruxelles et Anvers sont à la traîne en matière de développement durable. En cause, principalement, la mauvaise qualité de l’air et, concernant Bruxelles, le chômage élevé. Le constat est formulé par Arcadis, un cabinet de consultance spécialisé en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dont le siège est aux Pays-Bas. µ

Dans son classement, Arcadis reprend 100 métropoles à travers le monde. L’étude s’appuie sur 31 critères répartis en 3 catégories de durabilité:

indicateurs sociaux (People)

indicateurs environnementaux (Planet)

indicateurs économiques (Profit)

"Les villes européennes s’en sortent plutôt bien puisqu’elles occupent 8 places au sein du top 10. Parmi celles-ci ce sont surtout les villes scandinaves, allemandes et suisses qui sortent du lot", observe Kristof Peperstraete, CEO d’Arcadis Belgique. Autrement dit, ces villes parviennent à combiner protection sociale, mobilité durable et création de richesse. Ceci étant, aucune ville ne parvient à figurer dans le top 10 dans chacune des trois catégories. Preuve qu’il est très difficile d’être bon en tout. Si on prend les villes scandinaves par exemple, elles affichent comme point faible des prix immobiliers élevés.

Vue en plein écran Londres figure en tête du classement des villes les plus soutenables. ©Bloomberg

Londres figure en tête du classement. Là aussi, se loger est très cher et on connaît les bouchons endémiques de la capitale britannique, mais ce handicap est largement contrebalancé par la qualité des transports publics ou les nombreuses opportunités d’emploi par exemple.

Au classement mondial, Bruxelles et Anvers occupent respectivement les 47e et 43e positions. Si on se limite au classement des métropoles européennes, Bruxelles est 27e et Anvers 25e, loin derrière Paris (11e) et Amsterdam (10e) par exemple. Comment expliquer ce bulletin médiocre?

Dans la catégorie "people", les villes belges affichent pourtant d’excellents résultats pour l’égalité des revenus et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La qualité de l’enseignement et des soins de santé est également élevée. La transformation numérique pourrait en revanche être plus rapide. Le coût du haut débit est trop élevé, tandis que la disponibilité du wifi gratuit est trop faible. Bruxelles se retrouve dès lors 26e et Anvers 49e.

Bornes de chargement

Mais c’est surtout dans la catégorie "planet" que le bât blesse, avec Anvers 34e et Bruxelles 46e. La bonne infrastructure cycliste et la politique efficace en matière de déchets ne font pas le poids face à la mauvaise qualité de l’air à Bruxelles et Anvers. Il a certes été décidé d’expulser les véhicules les plus polluants du centre-ville, mais il est un peu tôt pour en mesurer les effets sur la qualité de l’air.

Selon Piet Kiekens, expert chez Arcadis, la vitesse à laquelle nous prenons des mesures n’est en tout cas pas assez rapide. "Prenons la transition énergétique et le passage aux véhicules électriques: alors que les Pays-Bas disposent déjà de 33.000 bornes de chargement, il n’y en a que 2.000 en Belgique. Nos entreprises consomment encore trop de carburant fossile, même s’il y a quelques initiatives avec la géothermie ou la réutilisation de la chaleur des centres de données par les entreprises environnantes."

Les paramètres économiques ("profit"), enfin, offrent un visage contrasté. Aucune ville n’offre autant d’emplois par rapport au nombre d’habitants qu’Anvers, ce qui la propulse en 44e position. Bruxelles est distancée de 22 places (66e) et se retrouve en compagnie de villes comme Lisbonne et Athènes. Le chômage diminue certes depuis quelques années à Bruxelles, mais il demeure à 16%, contre 8,5% en moyenne en Belgique.