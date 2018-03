On reste vigilant sur les routes

La phase de pré-alerte est levée mais la vigilance reste accrue. Retour à la normale à Brussels Airport.

Le temps devrait rester sec samedi matin en Wallonie, bien que le risque de verglas demeure. La phase de pré-alerte routière est dès lors levée, mais la vigilance renforcée reste de mise, indique dans un communiqué la Cellule d'action routière du Service public de Wallonie.

En raison du verglas, il est recommandé à tous les usagers de la route de rester prudents et vigilants, en particulier sur le réseau secondaire. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, ne pas dépasser les épandeuses et à anticiper les risques en étant très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes ainsi que dans les endroits exposés comme les ponts. Le Centre régional de crise de Wallonie recommande également de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau avant tout départ.

Brussels Airport

La situation n'est pas encore optimale mais désormais plus proche de la normale, samedi à Brussels Airport, au lendemain d'une journée lors de laquelle quelque 130 vols avaient été annulés en raison des conditions climatiques.

Vendredi soir, 380 lits ont été installés à l'aéroport, dans le terminal et dans le hall d'un hôtel de l'aéroport, pour des voyageurs victimes d'une annulation, a précisé la porte-parole Florence Muls à l'agence Belga. D'autres ont été pris en charge par leur compagnie aérienne. Les personnes qui doivent récupérer un bagage sont invitées à remplir le formulaire ad hoc via le site de Brussels Airport."Les températures sont en hausse et il n'y a pas de problème de ressource, la situation est donc plus proche de la normale", explique la porte-parole de l'aéroport.

Des annulations et retards sont néanmoins encore à prévoir, mais leur nombre précis n'a pas été établi précisément pour l'instant, selon Mme Muls. D'après le site de Brussels Airport, une dizaine d'arrivées ont été annulées, depuis New York, Hannovre, Nantes, Marseille, Birmingham, Dublin, Edimbourg (2), Milan et Lisbonne.

Dans l'autre sens, des départs vers Milan, Dublin et Lisbonne ont connu le même sort.

Ardennes

La neige tombée ces dernières heures a permis samedi matin l'ouverture de onze centres de location de ski en provinces de Liège et du Luxembourg. Quatre d'entre eux feront le bonheur des amateurs de ski alpin: à Ovifat, au Mont des Brumes (Stoumont) au Val de Wanne (Trois-Ponts) et à la Baraque Fraiture.

Les fondeurs ont rendez-vous au Thier des Rexhons sur les hauteurs de Spa, mais aussi au Signal de Botrange, à la Baraque Michel et au Mont Spinette dans les hauts plateaux des Fagnes. Dans l'Eifel, il faudra prendre la direction d'Elsenborn. Les pistes de Manderfeld et Loscheimergraben accueilleront les amateurs de poudreuse dans la vallée de l'Our. Cette station a été ouverte toute la semaine dernière, permettant une pratique constante du ski de fond depuis maintenant 29 jours en Belgique.