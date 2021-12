"On s'est collectivement plantés lors du dernier Codeco"

Paul Magnette, président du Parti socialiste (PS), pose les jalons d'une réponse structurelle à la crise. Baromètre, obligation vaccinale, restructuration des soins de santé et engagement international renforcé en sont les grands principes.

Face au tollé suscité par la fermeture des lieux culturels, Paul Magnette en appelle à une mise à plat de la gestion sanitaire. Pour restaurer la confiance et l'adhésion, des réponses structurelles deviennent impératives pour le président du PS. Développements. Et grand mea culpa.

Êtes-vous inquiet pour le système démocratique belge. Tant d’acteurs, parfois publics, en désobéissance civile, c’est du jamais vu…

Ces réactions sont justement le témoignage d'une démocratie en bonne santé. C'est la preuve qu'il y a une société civile vigilante, attentive et réactive. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître: collectivement, on s'est plantés lors de ce dernier Codeco. C'est difficile de gérer la crise, les Belges ont respecté les consignes, enduré les difficultés sociales, les restrictions, etc. Malgré cela, les gens restent respectueux. Mais il faut à présent reconnaître que cela craque de toutes parts, en partie en raison de la situation objective que nous vivons, mais aussi en raison des erreurs que nous avons commises. Il n'y a pas de honte, en tant que politique, à reconnaître que nous faisons des erreurs. Essayons d'en comprendre les origines et voyons comment les corriger.

Que préconisez-vous pour la culture?

Le monde de la culture comprend parfaitement qu'il peut se retrouver dans le paquet de mesures. Mais deux problèmes sont pointés à raison: on est dans une espèce d'entre-deux, entre une politique mesurée et une politique plus dure comme aux Pays-Bas. Ensuite, on le fait de manière aveugle alors que certains lieux sont parfaitement équipés pour fonctionner. Il n'y avait pas de raison objective de les fermer, mais ils ont été pris dans une décision qui visait tous les événements en intérieur. Un travail aurait dû être fait, il faut le dire, par la ministre de la Culture (Bénédicte Linard, Ecolo, NDLR). On aurait dû établir des critères (ventilation, usage du masque, CST, etc.) en fonction desquels les lieux culturels pourraient continuer à fonctionner. Les acteurs auraient dû avoir eu la possibilité de se mettre en règle avant de recevoir une certification de la Communauté française. La ministre dit que les règles ne seront pas respectées alors qu'elle avait la responsabilité d'établir les conditions de fonctionnement du secteur. Avec une certification, on aurait pu, en Codeco, éviter d'y aller à l'aveugle.

Réouverture ou pas?

Que Frank Vandenbroucke, avec un groupe d'experts, disent à quelles conditions une réouverture est possible et qu'on donne une date la plus avancée possible. Tout le monde ne rouvrira pas, mais ceux qui sont dans les conditions le pourront.

La ministre de l'Intérieur tente toujours de pousser les autorités aux contrôles du respect des mesures. Vous la soutenez?

Elle est dans son rôle quand elle dit que des décisions prises doivent être appliquées, mais quand on voit la méfiance qui grandit entre experts, politiques et les citoyens, le manque d'adhésion, les contestations. Je comprends et j'adhère complètement aux reproches qui nous sont faits par le monde de la culture. On doit maintenant en tirer les leçons.

En tirez-vous déjà, des leçons?

Il faut profiter de la trêve des confiseurs pour mettre toute la gestion de la pandémie à plat. Je suis heureux de lire dans une interview que le Premier ministre plaide pour des mesures structurelles.

Quelles mesures structurelles préconisez-vous?

Il y en a trois. Le débat est lancé sur la vaccination obligatoire. Il aura lieu au Parlement pour en déterminer les conditions, les publics, d'éventuelles dérogations, les sanctions, etc. Deux, il faut un débat sur les soins de santé. Si on prend des mesures restrictives, c'est pour ne pas engorger les soins de santé. L'engorgement est la conséquence de mauvaises décisions d'économie prises par le passé. On vit une pénurie de personnel, des retards de soins pour d'autres pathologies aux conséquences très graves. Il faut donc redimensionner nos soins de santé, il faut réinvestir plus que les investissements qu'on avait programmés dans le cadre de cette législature. Revaloriser les salaires et les carrières, prévoir des capacités de réserve dans les hôpitaux.

Ce débat ne vit pas très fort.

En effet, d'où l'idée d'une analyse à froid lors de cette trêve des confiseurs. J'ajoute un troisième point: la question internationale qui n'est pas suffisamment évoquée non plus. Même si on obtient une vaccination totale en Belgique et tant que d'immenses régions du monde resteront sous-vaccinées, le virus va continuer à circuler et à muter et à revenir chez nous sous des formes nouvelles. Comme les frontières ne peuvent être fermées, il faut ouvrir le débat sur les brevets et la mise en place de capacités de production de vaccins dans certains pays. On devrait produire plus de vaccins et en donner plus à des pays qui ne sont pas en état de les produire.

Et pour la gestion de crise à court terme?

Le plus simple, c'est de mettre en place ce qui est dans l'accord de gouvernement et qu'on n'a malheureusement pas fait: le baromètre. On prend des critères objectifs, des taux de contamination, d'hospitalisation en salle covid comme en USI, et à partir de là on peut définir des seuils, trois ou quatre, et déterminer pour chaque seuil le protocole qui s'applique. Il n'est plus possible d'avoir des débats où chaque expert dit ceci ou cela dans les médias, que les politiques réagissent, que tout le monde s'engueule. Cela crée une cacophonie sans nom. Il faut une forme d'automaticité, travailler sur la ventilation, les mesures du CO2, les gestes barrières et décliner tout le dispositif secteur par secteur, type d'événement par type d'événement, dans le commerce, l'horeca, à l'école. Que cela prenne 10 Codeco s'il le faut, mais ce baromètre doit être arrêté.

Est-ce que la dynamique du Codeco elle-même a encore son sens? Sa crédibilité en a pris un sérieux coup.

Le Codeco n'est pas en cause. La chaine a quatre maillons: le Gems, le commissariat corona, le kern et le Codeco. Il y a du jeu entre ces quatre temps. Le dernier Codeco s'est passé sans grande difficulté, il n'y a pas eu de marchandage, tout était en gros dans le rapport du commissariat corona. Entre les experts du Gems qui disent qu'il faut travailler en deux temps avec, in fine, des mesures plus strictes, voire un lockdown à la hollandaise et le commissariat qui dit que, dans une semaine, on aura une explosion d'Omicron, je ne peux pas faire de reproche au kern. Il a fait la synthèse et a proposé d'agir en une fois. Ceux qui décident pensent faire pour un moindre mal. Il y a peut-être un problème de communication, il faut davantage dire qu'on le fait pour éviter un lockdown complet.

La décision a été contestée par les experts.

Cela dépend de quels experts on parle. On a voulu éviter de reconvoquer un Codeco entre Noël et Nouvel an, ce qui aurait nuit à l'adhésion. Cette chaine doit être repensée. Il n'est pas normal que les ministres compétents ne soient pas présents lorsqu'on parle de leur matière. Si Bénédicte Linard, avait été là, elle aurait peut-être dit qu'il y avait un problème.

Il y a déjà du monde à la table du Codeco, la moitié du gouvernement fédéral plus des représentants de chaque gouvernement...

Il y a un vice de forme, comme le ministre-président flamand est en charge de la Culture, le ministre flamand de la Culture est présent, mais pas son homologue francophone. Mais David Clarinval (ministre fédéral MR, NDLR) qui n'est ni ministre-président ni vice-Premier ministre est présent. Cela ne me dérange pas, mais s'il l'est au prétexte qu'il est en charge des classes moyennes, il serait normal que la ministre de la Culture soit là. Elle aurait peut-être dû l'exiger, mais bon, tirons-en les leçons pour la prochaine fois. Je le répète avec un bon baromètre, il n'y aurait à la limite plus besoin de faire de Codeco.

Vous critiquez souvent la méthode du Premier ministre. Est-elle en cause ici?

Non, c'est une responsabilité collective. J'apprécie qu'il soit désormais ouvert à la vaccination obligatoire. Il était radicalement contre et avait moqué ceux qui la défendaient. C'est un geste positif.

Le pass vaccinal proposé par l'Open Vld, pour ou contre?

C'est poser la question des sanctions avant celle des finalités. Cela ne va pas. On ne peut pas dire aux gens qu'ils sont libres de se vacciner ou pas, mais leur faire subir une sorte de mort sociale s'ils ne le font pas. Historiquement, les socialistes ont toujours contesté cette conception libérale des libertés: une liberté formelle dont certains, dans les faits, ne profitent pas. Je préfère dire que la vaccination est obligatoire pour tout le monde et que l'une des sanctions pour ceux qui ne la respectent pas, c'est leur retirer l'accès à certaines choses.

Prônez-vous une obligation à l'autrichienne: convocations généralisées et sanctions financières?

C'est le débat qu'on doit avoir au Parlement. Après, on se posera la question de la sanction. Mais le décider la sanction sans trancher sur l'obligation, cela ne va pas.