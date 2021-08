On vieillit mieux qu'auparavant

Ces vingt dernières années, les dépenses de santé pour les seniors ont augmenté moins vite que pour les moins de 65 ans.

Le vieillissement est-il synonyme d'explosion des coûts des soins de santé ? Oui et non. Oui, parce que le papy-boom pèse indéniablement sur les dépenses de santé. C'est logique: une personne âgée a davantage recours aux soins médicaux qu'une personne jeune. En revanche, si on prend les dépenses par tête, elles ont augmenté moins rapidement chez les seniors que chez les moins de 65 ans au cours des vingt dernières années. Pourquoi? Parce que les seniors sont aujourd'hui en meilleure santé et moins dépendants qu'il y a vingt ans.

+39% Entre 2002 et 2018, la dépense de santé moyenne par jour des personnes âgées a moins augmenté (+39%) que celle des plus jeunes (+55%).

C'est ce que constate Philippe Defeyt, économiste et directeur de l'Institut pour un développement durable (IDD). En scrutant l'évolution de 2002 à 2018, il observe que la dépense de santé moyenne par jour des personnes âgées a moins augmenté que celle des plus jeunes. Ainsi, la dépense moyenne, hommes et femmes confondus, a augmenté de 55% pour les 0-64 ans, alors qu'elle n'a augmenté que de 39% pour les plus de 65 ans.

Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'impact du vieillissement sur les dépenses de santé. "Mais il ne faut pas confondre la croissance du nombre de personnes d'un tel âge, disons 75 ans, avec l'évolution de l'état de santé moyen des personnes de 75 ans. Il faut tenir compte des deux facteurs et isoler les impacts respectifs", explique Philippe Defeyt.

La progression plus importante des dépenses de santé chez les personnes de moins de 65 ans résulte d'une multitude de facteurs: inflation, augmentation de la population, augmentation du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée, nouveaux médicaments plus chers, nouvelles technologies médicales, etc. "Ce constat est indissociable du débat sur la norme de croissance des dépenses de santé", souligne Philippe Defeyt. Cette norme est actuellement de 2,5% par an (hors inflation), contre 1,5% seulement sous le gouvernement Michel. Or, la croissance potentielle de l'économie belge ne dépasse pas 1,5%.

64% La proportion de personnes de plus de 65 ans qui se déclarent en bonne santé est passée de 50% en 2002 à 64% en 2018.

Des seniors en forme

En tout état de cause, l'état de santé ressenti par les personnes âgées s'est amélioré entre 2002 et 2018. D'après Sciensano, la proportion de personnes de plus de 65 ans qui se déclarent en bonne santé a augmenté significativement entre 2002 et 2018, passant de 50% à 64%. Cette évolution encourageante contraste avec le tassement observé chez les moins de 65 ans, dont 81% se disaient en bonne santé en 2018, contre 82% en 2002.

Ce constat d'une meilleure santé chez les personnes âgées est confirmé par deux indicateurs. Premièrement, l'âge auquel on entre en maison de repos augmente: parmi les 85-89 ans, 16% vivaient en maison de repos en 2018, contre 24% en 2002. Avant 85 ans et après 89 ans, la proportion diminue également, mais dans une bien moindre mesure.

Le deuxième indicateur d'une meilleure santé chez les seniors est la baisse de la proportion de personnes de plus de 65 ans sous statut BIM (bénéficiaires de l'intervention majorée), pour qui le remboursement des soins de santé est plus avantageux. Parallèlement, la proportion des statuts BIM a augmenté chez les 0-64 ans.

"Les seniors d'aujourd’hui ont connu une relative prospérité avec les trente glorieuses." Philippe Defeyt Economiste et directeur de l'IDD

Tous ces éléments amènent au constat que l'on vieillit mieux aujourd'hui qu'il y a vingt ans. Mais qu'en sera-t-il de la génération suivante? "Les seniors d'aujourd’hui ont connu une relative prospérité avec les Trente glorieuses. De plus, ils sont nés avant la généralisation des pesticides et autres substances toxiques", fait remarquer Philippe Defeyt. De quoi s'interroger sur ce que sera la longévité des générations qui ont été davantage exposées à la pollution et à la précarité.

