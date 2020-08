"Osez dire non à votre manager"

Le bonheur au travail des Belges a été scanné par des experts de l’Université de Gand et l’assureur NN. Verdict ? 6,5% se disent heureux au boulot et cela est essentiellement déterminé par la satisfaction à l’égard des supérieurs. L’autonomie, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’épanouissement personnel et la satisfaction financière jouent aussi un rôle important. Mais la moitié des travailleurs ont l’impression que leurs responsables ne prennent pas leur bien-être ou leur avis en considération. Et la crise du Covid-19 n’a rien arrangé, notamment à cause du télétravail…