Où est donc passée la commission d'enquête "corona" ?

Que s'est-il passé avec les masques? Aurait-on pu sauver des vies dans les maisons de repos? Le confinement a-t-il été bien dosé? Y a-t-il eu des défaillances dans la gestion de la crise sanitaire ? Quelles leçons en tirer ?

Voilà quelques questions, parmi d’autres, auxquelles tente de répondre la commission d’enquête parlementaire qui a débuté ses auditions ce mardi. On vous parle ici des travaux de l’Assemblée nationale française. Car en Belgique, aucune trace d’un exercice similaire. La commission d’enquête reste dans les limbes. Cette semaine, la majorité wallonne a rejeté une résolution du PTB pour en établir une à Namur. Au fédéral, on en reste au stade des discussions et des projections.

Certes, le travail parlementaire classique permet déjà d’effectuer un large contrôle des décisions gouvernementales. A tous les échelons, les députés s’y attellent d’ailleurs sérieusement. Mais une commission d’enquête présente plusieurs avantages : elle dispose de davantage de pouvoirs – y compris sur un plan légal, à l’instar d’un juge d’instruction –, elle revêt un caractère plus solennel, elle permet de globaliser l’examen d’une problématique large et elle émet des recommandations qui peuvent utilement changer la législation du pays. Dans le passé, la commission d’enquête Dutroux avait abouti à la réforme de la police et à la création du Conseil supérieur de la Justice, par exemple. La commission d’enquête " dioxine " avait entraîné la création de l’Afsca (l’agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire).

Une telle commission est trop sensible politiquement en ce moment.

On peut arguer que le timing est trop précoce, que la crise n’est pas finie, qu’on craint une deuxième vague, que l’urgence est à la relance économique. Tout cela est vrai. Mais l’exemple français montre que ces arguments ne sont pas rédhibitoires.

La réalité est qu’une telle commission est trop sensible politiquement en ce moment. Tous les partis ont en tête l’impasse pour la formation d’un gouvernement fédéral et la possibilité d’un retour aux urnes. Personne n’a vraiment envie de remuer de la boue. Il y a de fortes suspicions de dysfonctionnements graves dans la gestion des masques ou des maisons de repos, pour citer deux exemples. Certaines personnalités de premier plan risquent d’être très exposées. Songeons à Maggie De Block, par exemple.

Pas la seule formule

Une autre difficulté tient au périmètre d’une commission d’enquête. Les compétences sont éclatées entre différents niveaux de pouvoir. Il faudrait plusieurs commissions : au fédéral, en Wallonie, à Bruxelles… Et jusqu’où ira-t-elle ? Abordera-t-on, par exemple, les économies budgétaires imposées aux hôpitaux il y a quelques années ? Va-t-on discuter de l’architecture institutionnelle et nos neuf ministres de la Santé ? Quelles responsabilités va-t-elle pointer ? Quelles réformes en découleront ? Il faudrait un savant dosage : éviter qu’elle ne tourne en un pugilat médiatique mais ne pas éviter les questions qui fâchent.