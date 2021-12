Où êtes-vous, femmes et hommes d’État?

Faute de ligne claire et de leadership, nos gouvernements perdent un temps précieux. De grâce, reprenez-vous ! Moins vous agissez, plus vous le payerez aux prochaines élections.

On sait depuis le début que cette Vivaldi, formée à reculons, est contre-nature. C’était écrit jusque dans l’accord de gouvernement, truffé d’ambigüités et de paradoxes, de quoi permettre à chacun de lui faire dire ce qu’il veut.

Ne prenons qu’un exemple. Au cœur des ambitions fédérales figure "une grande réforme fiscale afin de moderniser, simplifier et rendre le système fiscal plus équitable et plus neutre". Objectif louable, indispensable mais plombé dès les paragraphes suivants, par un fatras de conditions contradictoires.

Au début pourtant, il y avait un élan. On avait envie d’y croire. En enfilant le costume de Premier ministre, Alexander De Croo nous disait, avec conviction : "Nous voulons prouver que ce pays peut fonctionner." Depuis lors, on a compris qu’il ne parviendrait pas à donner un cap à cet équipage il est vrai infernal.

L’urgence de la pandémie a un temps resserré les rangs. Mais aujourd’hui, même le covid n’aligne plus les énergies . Les pseudo-partenaires ne cachent même plus qu’ils n’ont pas grand-chose en commun. Surtout du côté francophone.

En conséquence, le bilan est maigre. On n’a toujours pas tranché sur le nucléaire. On fait peu, beaucoup trop peu pour relancer l’emploi. Quant aux projets fiscaux, ne nous berçons pas d’illusions : il n’y aura pas de “grande réforme fiscale” avec ce gouvernement. Tout le monde le sait, tout le monde le dit tout bas, sauf le ministre des Finances qui travaille ses éléments de langage pour sauver les apparences.

Pour ne rien arranger, on doit malheureusement en dire autant du gouvernement wallon, dont on cherche en vain le souffle et dont la ministre-présidence d’Elio Di Rupo ressemble de plus en plus au mandat de trop.