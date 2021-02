Ouverture du procès en appel de Stéphan Jourdain

Le procès en appel de Stéphan Jourdain, prévenu pour délits financiers, s'est ouvert ce mardi matin à Bruxelles. Il avait été reconnu coupable en première instance, courant mai 2018, de seulement 4 préventions sur 32 et avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, à une confiscation de 2,5 millions d'euros dont la moitié avec sursis ainsi qu'à une interdiction d'exercer des fonctions d'administrateur et des mandats dans des activités commerciales pendant cinq ans, toujours avec sursis. La défense plaidera ce mercredi matin.

Le ministère public demande une confiscation de plus de 6,7 millions d'avoirs patrimoniaux pour les 4 préventions restantes et, comme en première instance, 3 ans de prison et 10 ans d'interdiction d'exercice. Le parquet n'est pas revenu sur les acquittements prononcés en 2018. L'avocat de la seule partie civile, le curateur de la SPRL Fond'Roy, a déclaré qu'il s'en remettait au jugement de la cour pour apprécier le préjudice.

Le ministère public poursuit pour détournement au bénéfice du prévenu, pour faux dans les statuts, faux fiscaux et organisation d'insolvabilité pour une ASBL. Lors de son réquisitoire, le parquet a détaillé les ASBL successives ayant exploité le Cercle de Lorraine de 1997 à 2020. Il a défendu que le but non lucratif des ASBL n'a pas été respecté et que les activités commerciales (horeca et holding) dépassaient la simple réalisation de l'objet social de l'association, visant l'embellissement du patrimoine.