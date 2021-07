PS et Ecolo quitteront le gouvernement en cas de décès d’un sans-papiers

Le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne a informé Alexander De Croo et les autres vice-Premiers que les membres socialistes du gouvernement démissionneront si l'un des grévistes de la faim décède, rapporte Le Soir. Ecolo serait sur la même ligne.

Les personnes sans-papiers installées à l'église du Béguinage ainsi que dans des locaux de l'ULB et de la VUB, à Bruxelles, sont en grève de la faim depuis près de deux mois. Nombre d'entre eux ont également entamé une grève de la soif ces derniers jours. Cette situation particulièrement critique a fait réagir le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS).