Pacte d'excellence: voici les grilles horaires

Marie-Martine Schyns apporte aussi une nouveauté: deux heures par semaine devront être consacrées aux matières culturelles et artistiques, et ce durant les années du secondaire. "C'est une énorme nouveauté par rapport aux horaires actuels quand on sait l'importance de développer aussi d'autres formes d'intelligence, plus manuelles, plus artistiques, plus kinesthésiques, plus polytechniques...", explique la ministre.