Participation record à la mission belge au Maroc

Avec pas moins de 469 participants, la Belgique mènera au Maroc, sous l'égide de la princesse Astrid, la plus "grande mission économique jamais organisée" à partir de ce dimanche. Responsables politiques et entrepreneurs y participent alors que sont prévues des rencontres politiques, économiques et culturelles. Le Maroc, porte d'entrée vers l'Afrique, est l'un des pays les plus stables de l'Afrique du nord et connaît une forte croissance économique depuis plusieurs années.