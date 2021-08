Pas d'enthousiasme pour le pass sanitaire à l'école

Permettre aux enseignants et aux élèves bruxellois de ne pas porter le masque en classe s'ils sont détenteurs d'un pass sanitaire , voilà une idée qui ne suscite pas l'enthousiasme. Lancée vendredi dans "Le Soir" par le directeur général du Segec Etienne Michel , elle laisse les syndicats et les associations de parents perplexes .

Pour bien saisir ce dont on parle, un petit rappel s'impose. Réunis mardi, les acteurs de l'enseignement ont balisé la manière dont se déroulera la rentrée scolaire. Vu le retard de Bruxelles sur les autres Régions en termes de vaccination, mais aussi le taux d'incidence élevé dans la capitale, les règles qui s'y appliqueront seront plus strictes qu'en Wallonie et en Flandre. En résumé, élèves et enseignants seront contraints de porter le masque tout le temps, alors qu'ils pourront s'en passer lorsqu'ils seront installés en classe dans les autres Régions.