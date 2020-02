Pas d'exode à craindre des patrons français installés en Belgique

Les patrons français exilés en Belgique doivent-ils craindre d’être rattrapés par le fisc français? Dans nos colonnes ce matin, nous avons fait état d’une disposition de la nouvelle loi de Finances 2020 du gouvernement français qui devrait interpeller les exilés fiscaux qui ont, par exemple, choisi la Belgique pour éviter l’impôt sur les plus-values et l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ainsi que pour planifier leur succession à des conditions plus avantageuses.

Cette loi de Finances crée une présomption selon laquelle le dirigeant d’une entreprise située en France et dont le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 250 millions d’euros est automatiquement réputé exercer son activité professionnelle en France et sera donc taxé en France. Cette extension de la notion de résidence fiscale doit-elle faire craindre un exode massif des Français fortunés installés en Belgique ?

Le traité fiscal franco-belge

François Parisis , directeur du département d’ingénierie patrimoniale auprès de la Banque Transatlantique, tient à relativiser la portée de cette disposition française. D’abord parce qu’elle ne porte que sur les matières qui ne sont pas régies par le traité fiscal franco-belge. Celui-ci couvre les revenus professionnels, immobiliers et mobiliers (intérêts et plus-values).

La Belgique concernée

"Par contre, ceux qui viennent d’arriver en Belgique devraient songer à démissionner de leur poste de dirigeant en France et se trouver un remplaçant, s’ils veulent pouvoir bénéficier du régime belge plus favorable en matière de donations", suggère-t-il. La France applique en effet un taux marginal de 45% en ligne directe à partir d’un certain montant, alors que le taux belge ne dépasse pas 30%.

Les plus-values sont la ligne rouge

Les Français qui résident en Belgique pour éviter l’imposition des plus-values n’ont dès lors rien à craindre de la loi de Finances 2020. Par contre, si la Belgique devait changer son fusil d’épaule et décider de taxer les plus-values, cela aurait des conséquences majeures. "Ce serait pour les fortunes françaises le signal qu’il faut quitter la Belgique pour d’autres cieux. Notre pays en serait d’ailleurs le premier pénalisé, car les montants payés sur les dividendes et les donations sont colossaux", prévient François Parisis. "Sans oublier les recettes de TVA, du précompte mobilier et immobilier. Et une année sur trois, ce ne sont pas des plus-values, mais des moins-values qui sont déclarées… "