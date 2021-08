Pas de candidats pour l'étude sur les inondations

Les offres des sociétés candidates à la réalisation de l’analyse indépendante sur la gestion des voies hydrauliques lors des récentes inondations étaient attendues vendredi dernier à 12 heures et le cabinet du ministre Henry espérait passer le marché ce lundi. Cela n'a pas été possible, faute de candidats .

Le droit à des réponses

Dans les premières heures qui ont suivi les catastrophiques inondations en Wallonie, le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry (Ecolo) réfutait avec force les critiques concernant la gestion du barrage d’Eupen. Certaines voix se sont en effet élevées pour estimer que la direction des voies hydrauliques du Service public de Wallonie (SPW) aurait pu procéder, dans les jours qui précédaient, à des lâchers préventifs. Cela aurait pu éviter au barrage d’arriver à saturation , et d’être obligé de relâcher jusqu’à 193 mètres cubes par seconde le 15 juillet vers 2 heures du matin, ce qui a aggravé la catastrophe.

Les interpellations se multipliant, le ministre décidait toutefois après quelques jours de commander une analyse indépendante sur la gestion des voies hydrauliques . "La question doit être posée: les bonnes décisions ont-elles été prises et avions-nous toutes les informations nécessaires pour les prendre? Les sinistrés, les familles des victimes et les autorités locales ont le droit d’obtenir des réponses", déclarait-il alors.

Deux lots

Le premier marché consiste en une "factualisation": quel était l’état des différentes voies d’eau et des barrages avant les intempéries, comment a évolué la situation hydrologique durant les jours cruciaux, qui ont été les différents intervenants et gestionnaires, de quelles informations disposait le SPW Mobilité et Infrastructures, et quel est le processus de gestion des infrastructures hydrauliques en cas d’intempéries. Le ministre voulait initialement cette première partie du rapport pour le 1er septembre: l'échéance est désormais repoussée au 30 septembre, avec un rapport intermédiaire attendu le 15 septembre.