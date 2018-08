Pas de grève générale le 2 octobre

Du côté de la CSC, on précise qu'un bureau de rentrée se réunira le 11 septembre pour analyser en profondeur l'accord estival du gouvernement fédéral et pour se pencher sur la forme que prendront les actions décentralisées prévues le 2 octobre. Dans un communiqué, la FGTB compte également soumettre, "dans les jours à venir et après concertation avec les autres syndicats", un "plan d'action d'envergure" qui "doit conduire à un changement de cap radical de la politique gouvernementale et du comportement des employeurs". Ce plan d'action sera mis en œuvre après le 2 octobre.