Pas de révolution, mais davantage de souplesse pour la vaccination

La Belgique a retouché sa stratégie. Notamment en lançant dès à présent les invitations aux plus de 65 ans et en diminuant le stock de sécurité des doses de vaccin Pfizer.

C'était prévisible. Lorsque les ministres de la Santé ont repris à leur compte la demande, fleurissant sur les réseaux sociaux, d'effectuer un "reset" de la campagne de vaccination, il n'entrait nullement dans leurs intentions d'effectuer une remise à plat totale. Non, l'idée était de procéder à des ajustements.

Ceux qui attendaient une petite révolution risquent donc d'être déçus du résultat de la conférence interministérielle (CIM) Santé qui s'est tenue ce mercredi soir. Qu'en est-il ressorti? Ceci.

C'est parti pour la phase "1b"!

Logiquement, les ministres ont suivi l'avis rendu mardi par le Conseil supérieur de la santé. Autorisant donc l'administration du vaccin d'AstraZeneca aux plus de 55 ans; de quoi donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination. Concrètement, cela signifie que la phase 1b, visant les plus de 65 ans (environ 2 millions de personnes) ainsi que les personnes de 18 à 64 ans considérées comme à risque (1,5 million), débutera dès la fin de la semaine. Soit un peu plus tôt que prévu, puisque son lancement était programmé jusqu'ici à la mi-mars à Bruxelles et dans le courant de la seconde quinzaine du mois en Flandre et en Wallonie.

65, 75, 85 ans Le lancement de la phase "1b", portant sur les plus de 65 ans et les personnes à risques, a été avancé d'une semaine ou deux, grâce à la disparition de la limite d'âge des 55 ans pour l'injection du vaccin d'AstraZeneca. Les convocations partiront cette semaine encore. Pour les plus de 85 ans en Flandre, les plus de 75 ans à Bruxelles et les plus de 65 ans en Wallonie. Pourquoi faire simple quand on peut faire fédéral?

Avec – on n'est pas en Belgique pour rien – des subtilités régionales. Il apparaît ainsi que la Flandre débutera avec les plus de 85 ans, Bruxelles avec les plus de 75 ans et la Wallonie, avec les plus de 65 ans.

On ne change pas de cap

Par ailleurs, il apparaît le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) n'ait pas été suivi, pour l'instant du moins, dans ses velléités de modifier plus avant l'ordre de priorité des vaccinations. Dans un courrier envoyé à ses homologues, il plaidait mardi pour que la Belgique laisse tomber le critère lié aux comorbidités, histoire de simplifier l'envoi des convocations et de se concentrer uniquement sur l'âge.

"Le critère de santé doit continuer à prévaloir dans la stratégie de vaccination. Par conséquent, la stratégie globale de vaccination ne sera pas modifiée et l'accent continuera d’être mis sur les groupes vulnérables." La task force vaccination

Fédéral et autres Régions n'ont guère embrayé sur le sujet. "Le critère de santé doit continuer à prévaloir dans la stratégie, fait valoir la task force vaccination. Par conséquent, la stratégie globale de vaccination ne sera pas modifiée et l'accent continuera d’être mis sur les groupes vulnérables."

Alain Maron n'est toutefois pas reparti les mains vides. La phase d'invitation liée aux comorbidités n'a pas encore démarré, et celle-ci sera entamée "au regard des performances informatiques de l’outil d’invitation" – performances dont se plaignait amèrement Bruxelles. Il sera aussi demandé au secteur hospitalier si les personnes atteintes des comorbidités les plus sévères et nécessitant un suivi régulier ne pourraient pas être vaccinées à l'hôpital.

Un soupçon de risque

Mardi, le Conseil supérieur de la santé autorisait également l'allongement du délai entre deux injections du vaccin BioNTech/Pfizer, faisant passer celui-ci de 21 à 35 jours. À condition toutefois que la situation épidémiologique l'impose. Les ministres de la Santé en ont pris acte et se sont alignés, tout en protégeant les arrières de la Belgique, puisque la notice de Pfizer recommande de respecter ces trois semaines d'intervalle. En demandant un avis complémentaire à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'une étude juridique.

Ce qui ne change rien dans l'immédiat en ce qui concerne l'administration de ce vaccin? Détrompez-vous. Forte de la recommandation du CSS et rassurée par la stabilisation des livraisons en provenance de Pfizer, la Belgique a décidé de sortir un brin de sa zone de confort.

170.000 doses de Pfizer La Belgique a décidé de prendre davantage de risque dans la gestion de ses stocks, et de ne plus sécuriser, trois semaines durant, les secondes doses de vaccin Pfizer. Le stock sera réduit à un tampon d'une semaine, de quoi libérer immédiatement quelque 170.000 doses.

Jusqu'ici, pour chaque personne recevant sa première dose de Pfizer, une seconde dose était réservée dans les frigos belges, trois semaines durant donc. Au diable cette prudence de Sioux, puisque la task force recommande à présent de se montrer plus souple en matière de gestion des stocks et de ne plus conserver qu'un tampon d'une semaine. Ce qui libère concrètement quelque 170.000 doses qui pourront être injectées.

Souplesse toujours, il a été convenu de réduire de cinq à trois jours le délai de livraison des vaccins par le transporteur Medista, de quoi fournir davantage de flexibilité au processus de commande des doses par les entités fédérées.