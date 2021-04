Pas de vaccination en entreprises, sauf pour les institutions internationales

Guy Verhofstadt, parlementaire européen, a déjà reçu sa première dose de vaccin anti-Covid . À bientôt 68 ans, il fait en effet partie des 65 ans et plus, que la Belgique est en train de vacciner. La Flandre étant toujours occupée avec les plus âgés de cette tranche d’âge, il a toutefois gagné du temps en se faisant vacciner par le Parlement européen, qui se calque sur le calendrier de vaccination bruxellois.

Ne pas disperser les doses

GSK, elle, serait bien partante pour vacciner en interne, via sa médecine du travail. Mais c’est parce que l’entreprise qui produit des vaccins pour le monde entier considère que ses travailleurs devraient être reconnus comme essentiels, et bénéficier d’une vaccination plus rapide. Sans succès jusqu'à présent. "Nous employons environ 9.000 personnes en Belgique, et nous produisons des vaccins pour le monde entier, pour lesquels il n’est pas question d’interrompre les livraisons", argumente Elisabeth Vandamme, responsable de la communication externe chez GSK.