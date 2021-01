Pas (encore) de base légale pour contrôler les quarantaines en entreprise

Un flou plus général

Ce vide législatif concernant les quarantaines dépasse en fait la question du contrôle et ne facilite pas la vie des entreprises. "Les entreprises doivent être prudentes et éviter la propagation du virus sur le lieu de travail et dans la société. Mais il n’y a aucun arrêté ministériel, aucune base juridique concernant la quarantaine obligatoire au retour d’une zone rouge entrée en vigueur le 31 décembre. Et les FAQ des différents sites officiels présentent des incohérences à ce sujet ", déplore Kris De Meester, en charge des questions de santé et sécurité au travail à la FEB, la fédération des entreprises belges.

Un vide bientôt comblé?

Cela ne s’annonce pas simple. "Il faut bien distinguer l’inspection sociale, qui s’assure que les employeurs respectent bien toutes les règles sanitaires, et notamment le télétravail, et les contrôles régionaux, qui ciblent le citoyen, qu’il s’agisse des centres Covid-19 et de leurs inspecteurs, ou désormais en Flandre, des services de police", décode Amandine Boseret, conseillère juridique au secrétariat social Acerta. "Ces deux sphères sont bien séparées, poursuit la spécialiste: l’employeur n’a pas à savoir que je suis parti à Bora-Bora ce week-end ou que j’ai eu des contacts rapprochés avec des personnes contaminées. Et comment reprocher à l’employeur un non-respect d’une quarantaine si son employé ne lui a rien dit? Je ne vois pas comment on va coordonner ces deux sphères. Mais ceci dit, en temps de coronavirus, plus rien ne me surprend."