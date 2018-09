Pas touche aux augmentations barémiques

Le savoir-faire

Individualisation de la société

Du côté des secrétariats sociaux, on appuie au contraire l’idée de flexibiliser la formation des salaires pour faire face à la "guerre des talents" qui sévit actuellement. "Les entreprises doivent être de plus en plus créatives pour gagner et fidéliser les talents", estime Joël Poilvache, directeur chez Robert Half, un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils financiers. "Elles doivent écouter attentivement ce que les candidats veulent vraiment. Et ce n'est certainement pas que de l'argent. Il ne s'agit plus seulement du montant mensuel qui se retrouve sur la fiche de paie. En particulier avec l'individualisation accrue de la société et la culture ‘à la demande’ qui se poursuivent également sur le lieu de travail."