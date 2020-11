Pénurie de vaccin anti-grippe: les 50-65 ans non "à risque" ne sont plus prioritaires

Face au manque de vaccins contre la grippe, la distribution des groupes prioritaires a changé, selon une information de la RTBF. Les personnes âgées entre 50 et 65 ans et considérées comme n'étant pas "à risque" ne sont désormais plus prioritaires.

Une réévaluation dans un mois

Alors que les 50-65 ans non "à risque" y figuraient dans un premier temps, voilà donc qu'ils ne pourront plus prétendre en priorité à ce vaccin. Ceux de 65 ans et plus, non "à risque", pourront toutefois toujours demander un vaccin en priorité, tout comme les femmes enceintes, les patients dès 6 mois souffrant d'une affection chronique sous-jacente spécifique, les personnes en institution, les enfants de 6 mois à 18 ans sous thérapie à l’aspirine au long cours, les personnes vivant sous le même toit que des personnes de ces groupes, le personnel du secteur de la santé ainsi que toute personne de plus de 65 ans et les enfants de moins de 6 mois, précise le site pharma.be.