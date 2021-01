Perquisition en cours chez François Fornieri

L'une d'entre elles questionne son rôle en tant qu'ancien président du comité de nomination et de rémunération de Nethys, qui avait validé le montage des indemnités de sortie de l'ancien management de l'entreprise, Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer, partis avec plus de 15 millions d’euros. C'est également François Fornieri qui avait créé les structures Ardentia Holding et Ardentia Tech, qui devaient racheter Win et Elicio, filiales de Nethys, à un prix considéré comme bien trop faible, Stéphane Moreau devant hériter des postes d'administrateur-délégué.