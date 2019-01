"Personne n'est à bloc pendant 45 ans, il faut apprendre à se préserver"

Tout donner, tout le temps. Dans les entreprises, c’est souvent une loi non écrite mais bien vivante: le collaborateur qu’on aime est au taquet, ou se sent obligé de l’être. "On travaille beaucoup, on en demande toujours plus, les plages de déconnexion deviennent rares,… Et pourtant, c’est long une carrière. Personne n’est capable d’être à bloc pendant 45 ans." C’est la directrice des ressources humaines de Belfius, Camille Gillon, qui parle ici.