Peut-on exercer une activité durant une incapacité de travail?

Incapacité de travail bien circonscrite

Selon la loi relative au contrat de travail, un motif grave est "toute faute grave qui rend immédiatement impossible toute collaboration professionnelle" entre les parties (article 35). Il est laissé à l’appréciation du juge et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait reproché est accompagné de "toutes les circonstances de la cause lui conférant le caractère d’un motif grave".

Lorsqu’il s’agit d’une incapacité de travail, un travailleur ne peut pas exercer une activité lucrative ou non , bénéficiant d’un revenu garanti à charge de l’employeur ou d’indemnités à charge de la mutuelle. Mais la jurisprudence considère que cette incapacité de travail peut ne concerner que le travail contractuel et convenu. Il faut donc établir l’existence d’une tromperie .

Le permis moto

Le vol

Ce délit n’est pas non plus établi: le dossier démontre qu’il a uniquement pris possession dans le garage des pièces nécessaires à la mise en conformité de son véhicule personnel et commandées via son employeur. Aucune plainte n’a été déposée.