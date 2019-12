PharmaStatut ou comment savoir si votre médicament est en pénurie

C'est connu, la Belgique souffre d’une indisponibilité criante de certains médicaments. Ces problèmes de pénurie et d’indisponibilité des médicaments ne sont pas neufs, mais ils n’ont fait que croître ces dernières années. Entre juillet et octobre, on est passé de 497 conditionnements manquants à 573. Même si on ne dénombre que quelques médicaments pour lesquels il n’existe aucune alternative thérapeutique, les patients, les médecins et les pharmaciens s'alarment.