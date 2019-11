Philippe Close bientôt vice-président du PS

Le Parti socialiste est en pleine recomposition de ses instances dirigeantes depuis l’accession de Paul Magnette à la direction du parti. Celui-ci doit encore désigner ses vice-présidents wallon et bruxellois. Pour ce qui concerne la capitale, les choses sont en train de s’éclaircir. Mardi soir, la Fédération bruxelloise du PS élisait ceux qui allaient la représenter au bureau du parti. Il s’agit de Fabrice Cumps, Fadila Laanan, Karine Lalieux et Julien Uyttendaele. Auxquels il faut ajouter Ahmed Laaouej, récemment élu président de la Fédération et donc membre de droit de cette pièce stratégique de l’appareil du parti.